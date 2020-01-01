حبس سمكري متهم بالتحرش بـ «يوتيوبر» أثناء تصليح السيارة ببولاق الدكرور

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات مع سمكري متهم بالتحرش بفتاة تدعى هدير عبد الرازق "يوتيوبر" أثناء تصليح سيارتها، وأمرت النيابة بحبس السمكري 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بها أثناء تسلمها سيارتها بعد إصلاحها لديه بمنطقة بولاق الدكرور بجنوب الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم ويدعى "مصطفى" الذي نفى واقعة تحرشه، حيث قال إن الخلاف بينهما كان بسبب خلاف حول تصليح السيارة.

كانت قد رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من التعرض لواقعة تحرش من أحد الأشخاص "سمكري سيارات" بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة حال قيامه بإصلاح سيارتها.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى تحديد هوية الشاكية "هدير عبد الرازق" ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وأن المشكو في حقه "سمكري سيارات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من الشاكية أنها حال استلام سيارتها من ورشة المشكو في حقه قام بالتحرش بها فنهرته فقام بالتعدي عليها بالسب والضرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه بمأمورية أعدت له برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة إصلاح السيارة وأنكر قيامه بالتحرش بها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيقات.