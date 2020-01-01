رئيس كازاخستان يدعو إلى كبح جماح التضخم ويهدد الحكومة

أمر رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف البنك المركزي بالحفاظ على التضخم على ما بين 8 و5ر8 بالمئة هذا العام "من خلال سياسة نقدية أكثر فعالية" طبقا لحساب مكتبه الصحفي على موقع(تويتر).

وأضاف، في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة "بينما يرى البنك المركزي أن النظام المالي مستقر بما يكفي، هناك زيادة في الإقراض الاستهلاكي ".

كما انتقد رئيس كازاخستان أيضا الحكومة، قائلا "آمل أن يتحسن الوضع خلال أسبوعين. وإلا بشكل عام، ستثار تساؤلات بشأن عمل تلك التشكيلة الحكومية.

وسيتم انفاق أموال الميزانية من عائدات صندوق النفط فقط على قضايا اجتماعية وبنية تحتية اعتبارا من عام 2021.