مرشحا الرئاسة في بولندا يعتزمان تكثيف جهودهما لحشد الناخبين قبل تصويت الأحد

(د ب أ)

تعتزم مرشحا الرئاسة في بولندا، الرئيس الحالي أندريه دودا وعمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي،في وقت لاحق اليوم الجمعة تكثيف جهودهما لحشد الناخبين، في اليوم الأخير للحملة الرئاسية قبل انتخابات الأحد.

وفي منتصف ليل يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش)، يبدأ الصمت الانتخابي حيث سيتم حظر نشر استطلاعات الرأي والحملات الانتخابية.

وتنتهي فترة الصمت الانتخابي الساعة 9 مساءً يوم الأحد (1900 بتوقيت جرينتش)، عندما يتم إغلاق مراكز الاقتراع ويتم نشر استطلاعات رأي الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم.

ويخطط دودا لإكمال حملته في جنوب شرق البلاد، حيث يحظى بدعم قوي هناك. وسيبدأ يومه في منطقة "سابكارباثيان قبل أن يسافر شمالًا إلى مدينة زاموشتش، حيث سيلتقي بالناخبين قبل منتصف الليل.

ويخطط ترزاسكوفسكي لحملة انتخابية في المدن الصغيرة في الجنوب الغربي. حيث أن حزبه "المنصة المدنية" كان يحظى بتأييد هذه الأماكن.

وبحسب استطلاعات الرأي ، فإن الانتخابات ستشهد صراعا كبيرا .

ومنحت استطلاعات الأسبوع الماضي ترزاسكوفسكي تأييدا يتراوح بين 45 و 5ر47 بالمئة، بينما يمكن أن يحصل دودا على ما بين 44 إلى 3ر47 بالمئة من الأصوات. ولم يحدد ما بين 5 إلى 11 بالمئة من الناخبين موقفهم بعد.

وتعتبر الانتخابات استفتاء لصالح أو ضد حكومة حزب القانون والعدالة، التيار الوطني المحافظ، الذي يدعم الرئيس الحالي.

وفوز دودا سيعزز قبضة الحزب على السلطة، في حين أن هزيمته يمكن أن تبدأ في تقويض حكومة حزب القانون والعدالة .