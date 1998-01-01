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(د ب أ)

قال ديوسدادو كابيلو، الحليف السياسي المقرب للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الخميس إن فحوصاته أثبتت اصابته بكوفيد-19.

وأضاف كابيلو، زعيم الحزب الاشتراكي الفنزويلي والذراع الأيمن لمادورو، في تغريدة على تويتر "لقد أثبتت الفحوصات إيجابية الاصابة بكوفيد 19، ومنذ ذلك الوقت عزلت نفسي واتبعت العلاج الموصى به".

كما أكد مادورو يوم الخميس أن نتائج الفحوصات اثبتت ايجابية اصابة حاكم ولاية زوليا عمر بريتو بالمرض واصفا حاكم الولاية بأنه "محارب".

وأكدت فنزويلا إصابة 8010 اشخاص بفيروس كورونا و75 حالة وفاة، لكن يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وفي بيان تلفزيوني حذر مادورو من أن المرض "ليس لعبة"، قائلا: "الفيروس موجود ويمكن أن يصل لأي شخص وعليك أن تعتني بنفسك. فلنعتني بأنفسنا."