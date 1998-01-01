المحكمة الكولومبية تمنع الكونجرس من الاجتماع عبر الإنترنت

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(د ب أ)

منعت المحكمة الدستورية الكولومبية يوم الخميس الكونجرس من عقد جلسات عن بعد عبر الانترنت خلال جائحة فيروس كورونا، وأصدرت أمرا بأن يجتمع أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالحضور الجسدي مع مراعاة معايير السلامة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المحكمة ألغت مرسومًا رئاسيًا يعود لأواخر أذار/مارس، والذي بعد اعتماده بدأ الكونجرس في عقد جلسات عن بعد عبر الانترنت في منتصف نيسان/أبريل.

وقالت المحكمة إن هذه الممارسة غير دستورية وأمرت الكونجرس باستئناف الجلسات العادية في 20 تموز/يوليو، بحسب إذاعتي أر سي إن و كاراكول.

ولا يلغي الحكم التشريعات التي تم اعتمادها خلال الجلسات المنعقدة عبر الانترنت.

ورحب العديد من أعضاء الكونجرس بعودة الجلسات العادية.