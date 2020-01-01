مصرع 7 أشخاص غرقا بشاطئ النخيل في الإسكندرية والإنقاذ النهري يبحث عن آخرين

لقي 7 أشخاص، من محافظة البحيرة، بينهم سيدتان، مصرعهم غرقًا، اليوم الجمعة، أمام الحاجز الخامس بشاطئ النخيل منطقة العجمي غربي الإسكندرية؛ بعد نزولهم البحر للسباحة، فيما تم إنقاذ 2 آخرين بينهما سيدة، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج في حالة خطيرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ يفيد وجود غرقى بشاطئ النخيل، وبانتقال قوات الأمن، والإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف للشاطئ، جارِ البحث عن الباقين.

والغرقى هم: شادي عبد الله زمار، 19 عامًا، من كوم حمادة محافظة البحيرة، وشقيقه سعد عبد الله زمار 17 عامًا، وأيمن غريب، 17 عامًا من مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة، فيما لا يزال جثماني: أحمد محمد 14 عامًا، وسيدة تدعى "فادية" مفقودين في مياه البحر، والبحث عنهم جاريًا، بواسطة قوات الإنقاذ البحري.

وتم إنقاذ نجل عم الغريقين الأولين، عمر دسوقي المنسي، 26 عامًا، وسيده تدعى "أسماء"، والاثنين يعالجان بالمستشفي فيىحالة خطيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثامين إلى المشرحة تمهيدًا لتسليمهم لذويهم، وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

يُذكر أن شاطئ النخيل مغلق رسميًا، ضمن 61 شاطئًا على مستوى المحافظة، حفاظًا على سلامة المواطنين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم.

وبالتوازي تبحث قوات الإنقاذ النهري، عن شاب تسلل للسباحة مع أصدقائه في المنطقة الصخرية، بلوران، وذلك بعد استغاثة زملائه بالشرطة.