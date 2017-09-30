رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمطروح وواحة سيوة

استمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال عرض بالقاعة الرئيسية بمقر القرية الأولمبية لواحة سيوة، إلى شرح من محافظ مطروح خالد شعيب حول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة بوجه عام، وسيوة على نحو خاص.

واستعرض محافظ مطروح صورا تعكس الوضع الراهن لعدد من المشروعات البارزة التي تشهدها مطروح، قائلا إنها "من ثمار ثورة 30 يونيو المجيدة التي تحتفي مصر بالذكرى الـ10 لها هذا العام"، ومنها مدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتطوير الطريق الدولي الساحلي (مطروح/ الإسكندرية)، وطريق (وادي النطرون/ العلمين)، ومحور (روض الفرج/ الضبعة)، ومشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، والمشروعات الزراعية بالدلتا الجديدة ومستقبل مصر، بالإضافة إلى المشروعات التنموية بقاعدة محمد نجيب، وميناء جرجوب البحري، وتطوير ميناء السلوم البري بوابة مصر الغربية، ومحطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية بالمحافظة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر على أرض مدينة النجيلة.

وأضاف أنه في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تم تنفيذ 103 مشروعات بنسبة 100% بعدد 11 قرية فى المرحلة التمهيدية للمبادرة من إجمالى 56 قرية، كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدخول 23 قرية وسبعة تجمعات ضمن المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة".

ونوه بأن محافظة مطروح تشهد خلال السنوات من 2020 حتى 2023 تنفيذ 472 مشروعاً خدمياً وتنموياً بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12,3 مليار جنيه، تتضمن 119 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا 28 مشروعاً في قطاع الكهرباء، مثل محطة محولات شرق مطروح، وموزع كهرباء بمنطقة الحمراء بمدينة العلمين، وأيضاً مشروعات بقطاع الطرق بطول 320 كم، منها تطوير مدخل مدينتي الضبعة والحمام، وتنفيذ طريقي سيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى 84 مشروعاً بقطاع الإسكان والمرافق، و27 مشروعاً بقطاع الصحة، منها تنفيذ الوحدة الصحية بقرية الزويدة، ووحدة طب أسرة سيدنا هود، ووحدة النصر بإدارة مطروح.

وأوضح أن محافظة مطروح تشهد أيضاً مشروعات أخرى، حيث تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ 39 مشروعاً، منها المدرسة المصرية اليابانية بمطروح، ومدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة فرج كويلة للتعليم الأساسي ببراني، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بالحمام، كما يقوم جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بتنفيذ 19 مشروعاً، منها تنفيذ بئر عميقة بالدكرور بسيوة، وصيانة آبار رومانية، وتنفيذ مجزر مدينة الحمام، وتنفيذ الطبقة السطحية للطريق الدائري حول أبو شروف، بالإضافة إلى مشروعات ينفذها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بينها تنفيذ آبار نشو، وآبار روماني، وعدد من السدود الأسمنتية.

كما ذكر أن هناك مشروعات أخرى تشمل تنفيذ مراكز للشباب، ومراكز للتأهيل، ورعاية أطفال التوحد، ومشروعات للتطوير الحضاري، وتتضمن تطوير عمارات حي الزهور بمدينة مرسى مطروح، وتنفيذ برج سكني لتسكين أهالي منطقة الطابية بمرسى مطروح، وتطوير منطقة السواني بمرسى مطروح، وإنشاء سوق حضارية ببراني.

وأضاف محافظ مطروح أنه من المخطط خلال الخطة الاستثمارية للعام 2023 - 2024 تنفيذ 89 مشروعاً بتكلفة 442 مليون جنيه تقريباً، متطرقا إلى موقف المشروعات بواحة سيوة، مبينا أنها تعد من أقدم الواحات بمصر، وتقع على بعد 300 كم جنوب مدينة مطروح، وتنخفض بنحو 18 مترا عن مستوى سطح البحر، وتبلغ مساحتها نحو 94 ألف كم، ويقدر عدد سكانها بنحو 36 ألف نسمة، وتتكون من خمس وحدات قروية.

وأكد أن "واحة سيوة" تحظى بالعديد من المقاصد السياحية، حيث تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة، وتنتشر في أرجائها الآبار وعيون المياه الطبيعية، التي تستخدم في الزراعة والري، وتشتهر بزراعة التمور والزيتون ومحاصيل أخرى مهمة، كما تضم الواحة معالم أثرية مهمة، مثل معبد آمون، وجبل الموتى، ومدينة شالي القديمة، وجبل الدكرور، وتشتهر بسياحة السفاري، وسياحة الاستشفاء التي تقوم على الدفن بالرمال في منطقة الدكرور للعلاج من أمراض الروماتيزم والخشونة وآلام العمود الفقري، وكذا المياه الكبريتية حيث يوجد بالواحة 220 عيناً طبيعية لري الزراعات، وعين وحيدة متفردة بوجود عنصر الكبريت مما يجعلها مقصدا للاستشفاء، إلى جانب بحيرات الملح الطبيعية لدور اليود في تقوية مناعة الجهاز التنفسي.

وتابع: "واحة سيوة تشهد بوجه خاص تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية، تتضمن منظومة الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة، كمعالجة ثنائية بطاقة 18 ألف م٣/يوم، وإنشاء محطة تنقية مياه الشرب بإزالة الحديد والمنجنيز بطاقة 5000 م٣/يوم بقرية المراقي بمركز سيوة، كما ينفذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي 21 مشروعاً بسيوة تتضمن استكمال رصف طريق (سيوة/ مطروح) الخرساني بطول 300 كم، وطريق (سيوة/الواحات) بطول 360 كم، وعدد من الطرق التنموية والداخلية للواحة مع إنشاء عدد من الآبار، وتنفيذ تجمعات سكنية بقريتي "أم الصغير" و"بهي الدين".

كما تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ 14 مشروعاً بسيوة، بينها إنشاء سبع مدارس جديدة، وصيانة سبع مدارس قائمة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي ساهمت في حل مشاكل مياه الصرف الزراعي الزائدة بسيوة.

كما استعرض محافظ مطروح جانباً آخر من المشروعات بواحة سيوة، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ خمسة مشروعات في قطاع الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب وتعزيز دورها، ويتم تشييد طرق داخلية بالواحة بإجمالي طول نحو 70 كم، وكذا استكمال مشروع التنسيق الحضاري بمدينة سيوة مع الحفاظ على طابعها العمراني.

ونوه بإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بسيوة، وإنشاء وحدة مرور سيوة، وتنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي للشباب بالواحة بتوزيع 100 فدان بقرية أبو شروف بمركز سيوة لتشجيع الشباب على العمل والإنتاج وتوفير حياة كريمة لهم، كما يتم أيضاً دعم صغار المزارعين بالواحة بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم إقامة معمل "التريكوجراما" الخاص بمكافحة الآفات الزراعية مع توفير أجهزة حقن وعلاج لمكافحة سوسة النخيل، ومن المنتظر انطلاق المهرجان الدولي للتمور بنسخته السابعة في أكتوبر 2023، والتي شهدت الواحة انطلاقه لأول مرة عام 2015.

كما لفت إلى تطوير وإعداد مطار سيوة لاستقبال الطائرات والأفواج السياحية، والترويج السياحى للواحة بما تمتلكه من مقومات سياحية متعددة، كما تم بتوجيهات القيادة السياسية إيجاد حل جذرى لمشكلة الصرف الزراعى الزائد، والذى عانى منه أهالى الواحة على مدار ثلاثة عقود، من خلال شق قناة مفتوحة طولها 34 كم لنقل المياه خارج الواحة.

وفي الختام، عرض محافظ مطروح عدداً من المطالب والاحتياجات التي تستهدف استكمال الخطط التنموية والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للأهالي بمطروح.. ووجه رئيس الوزراء بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.