 مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حريق شقة سكنية بمنطقة فيصل - بوابة الشروق
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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حريق شقة سكنية بمنطقة فيصل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 3:58 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 3:58 م

 

لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب 4 أشخاص في حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بشارع الصفا والمروة في منطقة الطوابق بفيصل في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف لمحل الحريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرايق، والذي تسبب في مصرع شابين، وإصابة 4 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد واختناق، ونقل إلى مستشفى أم المصريين ومستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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