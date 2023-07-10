الغرف التجارية: مصانع الحلويات تُخزن كميات كبيرة وتسببت في نقص المعروض وارتفاع أسعاره

شعبة المواد الغذائية: استقرار سوق الأرز المحلي و توقعات بانخفاض سعره إلى 20 جنيها مع موسم الحصاد الجديد

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل كميات السكر التي يتم طرحها بالأسواق، و في الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها على السكر مثل ( مصانع الحلويات و المربي ) و غيرها من المنتجات ، بتخزين كميات كبيرة منه مما أثر على المعروض في الأسواق، و تواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.

و أضاف المنوفي ، في بيان اليوم، أنه يخشى من استمرار قلة المعروض من السكر في الأسواق للمواطنين، و حدوث أزمة أكثر مما تعانيه الأسواق الآن، مع اقتراب المولد النبوي الشريف والذي يشهد سحب كميات هائلة من السكر لإنتاج حلوى المولد .

و أكد عضو شعبة المواد الغذائية و البقالة، أن السكر متوفر و موجود ، لكن ممارسات بعض أصحاب المصانع و التجار ، و الارتفاع الغير مبرر في أسعاره هو ما جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة أو نقص في السكر المعروض للمواطنين.

و فيما يخص أسعار الأرز، قال المنوفي أنه لا توجد أي نقص أو أزمة في كمية الأرز المعروضة بالأسواق ، و أسعاره تشهد ارتفاعا وانخفاضا بنسبة ضئيلة، موضحا أنه لا يتبقي سوى 67 يوما فقط على موسم حصاد الأرز الجديد، و بالتالي زيادة المعروض والمخزون منه، و انخفاض أسعاره في السوق المحلي .

و توقع المنوفي أن يتراجع سعر الأرز بعد حصاد الموسم الجديد إلى 20 جنيها للكيلو.

و أوضح المنوفي أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخري ، تشهد حالة من الاستقرار و الوفرة ، إلا أنه يوجد ممارسات هي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار و البلبلة في الأسواق.

و شدد المنوفي على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع منظومة صارمة و واضحة المعالم والتفاصيل لتداول السلع الغذائية ،تساهم فى منع الوسطاء وتقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك.