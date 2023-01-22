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حمزة علاء: أخطأت أمام المغرب وسأتعلم مما حدث

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 2:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 2:51 ص

اعتذر حمزة علاء، حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي، عن الهدف الثاني الذي دخل مرماه خلال مباراة المغرب في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وفاز حمزة علاء حارس الأهلي ومنتخب مصر بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وقال حمزة علاء عبر قناة أون تايم سبورتس: "اخطأت في المباراة النهائية ضد المغرب ويجب أن أعترف بالخطأ وسوف أتعلم منه، هذا هو أول نهائي لي ولن يكون الأخير".

وواصل خلال تصريحاته:"أشكر الجمهور المصري الذي دعمنا طوال البطولة وكنت أتمنى الحصول على اللقب بدلا من جائزة أفضل حارس مرمى".


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