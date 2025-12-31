كوريا الجنوبية تختتم ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن بعد عامين من المشاركة الفاعلة

تختتم كوريا الجنوبية فترة ولايتها التي استمرت لعامين كعضو منتخب في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، فيما يمثل فترتها الثالثة في الهيئة الأساسية للأمم المتحدة المكلفة بالحفاظ على السلام والأمن العالميين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وتنتهي فترة عضوية كوريا الجنوبية غير الدائمة في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء "بتوقيت نيويورك"، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية. وكان قد تم انتخاب كوريا الجنوبية لعضوية المجلس في يونيو 2023، إلى جانب 4 دول أخرى، وهي الجزائر وسيراليون وغيانا وسلوفينيا.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 11 عاما التي يتم فيها انتخاب كوريا الجنوبية لعضوية مجلس الأمن، وذلك بعد الفترات السابقة في 1996-1997 و2013-2014.

ويتألف مجلس الأمن من 5 أعضاء دائمين - وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، و10 أعضاء غير دائمين - يتم انتخاب خمسة منهم كل عام.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "كوريا الجنوبية، بصفتها عضوا منتخبا، سعت إلى معالجة التحديات الأمنية الجديدة وسط مشهد دولي سريع التغير، حيث استضافت جلستي مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي خلال فترات رئاستها لمجلس الأمن".

وأوضحت، أن "المناقشة المفتوحة بشأن الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين، على وجه الخصوص، كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تعزز مكانة كوريا الجنوبية كدولة رائدة في التقنيات الناشئة، ومناسبة تؤكد التزامها بلعب دور استباقي في معالجة التهديدات الأمنية المستقبلية".