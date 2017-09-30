هل عززت زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بكين العلاقات الأمريكية الصينية؟

إن هذا الاتصال متناقض بشكل صارخ مع شكل الاتصال عبر المحيط الهادئ، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذ أنه كان صراخا في الأغلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والآن باتت اللهجة والمحتوى من الجانبين متوازنة وإيجابية أكثر.

وصرحت السيدة يلين بأن رحلتها ستساهم في بناء "قناة اتصال قوية ومثمرة مع الفريق الاقتصادي الجديد في الصين"، وهو تصريح لا يجب إغفاله.

في مارس من هذا العام، تم استبدال الكثير من قيادات الحكومة في الصين بأشخاص يتمتعون بأهم مؤهل وهو الولاء للزعيم شي جين بينغ، ومن بينهم رئيس الجهاز الاقتصادي الجديد للبلاد، هي ليفنغ.

يوم السبت، أمضت جانيت يلين، معظم اليوم مع السيد هي، وصرحت بأن محادثاتهما كانت "مباشرة وجوهرية ومثمرة"، مع الاعتراف بأن الجانبين يختلفان بشكل كبير.

طوال زيارتها، سعت السيدة يلين لإقناع مضيفيها الصينيين بأن الولايات المتحدة، تحت رئاسة جو بايدن، ليست معادية بشكل جوهري للصين.