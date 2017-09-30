القبض على 4 متهمين بالتعدي على آخرين بالأسلحة في البساتين

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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتعدي على 3 آخرين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء خلال مشاجرة محدثين إصابتهم في البساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين بالقاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية ورش خرطوش إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال المصابين أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين 4 أشخاص آخرين، مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة؛ تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدي عليهم بالضرب باستخدام "سلاح نارى" نتج عنه إصابتهم المشار إليها، ولاذوا بالفرار.

وأمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم 2 فرد خرطوش و2 سلاح أبيض وطلقات نارية مختلفة الأعيرة، والمستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.