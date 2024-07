أفلام الأنيميشن تسيطر على إيرادات السينما العالمية

«أنا فهلوي» و«ماكسين» و«صوت الأمل: قصة أستطيع الهرولة» ينضمون للقائمة في أول أسبوع عرض

«راكبو الدرجات» و«كبش فداء» يتذيلان إيرادات شبابيك تذاكر السينمات العالمية

سيطرت أفلام الأنيميشن والرسوم المتحركة على إيرادات السينما العالمية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث استحوذت أفلام الأنيميشن على 105 ملايين دولار، من إيرادات شباك تذاكر، فيما حققت باقي الأفلام 46 مليون دولار فقط.

وتصدر الجزء الرابع من فيلم الأنيميشن «أنا فهلوي - Despicable Me»، قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية، محققا في أسبوع طرحه الأول 75 مليون دولار، وبلغ إجمالي إيراداته 230 مليونًا و967 ألف دولار.

الفيلم من تأليف مايك وايت، وإخراج كريس رينواد، وقام بأداء الأصوات كلا من ستيف كوجان، وستيف كاريل، وكريستين ويج، وميراندا كوسجروف، وبيير كوفين، وويل فيرل، وكلوي فينمان، وستيفن كولبيرت، وصوفيا فيرجارا، وجوي كينج، ودانا جاير.

وتبدأ أحداثه بعدما تنجب زوجة (جرو) طفلهما الأول، ويواجه العديد من التحديات العائلية، تزامنا مع هروب المجرم (ماكسيم لو مال)، والذي يقرر الانتقام من عدوه اللدود (جرو).

وبعد استحواذه على صدارة قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما لثلاثة أسابيع متتالية، تراجع للمركز الثاني، الجزء الثاني من فيلم الأنيميشن «قلبا وقالبا - Inside Out»، وذلك في رابع أسبوع من طرحه، محققا 30 مليونًا و314 ألف دولار، وبلغ إجمالي إيراداته عالميا مليار و219 مليونًا و793 ألف دولار.

الفيلم من تأليف ميج ليفوف، وإخراج كيلسي مان، وقام بأداء الأصوات كلا من ديان لين، ومايا هوك، وتوني هال، وإيمي بويلر، وليزا لابيرا، وفيليس سميث، ولويس بلاك، وكايتلين دياس، وبوبي موينيهان، وبولا باوندستون، وديف جويلز، وفرانك أوز، وليلمار، وإيفيت نيكول براون، وآيو إدبيري. ويتبع العمل رايلي في مرحلة المراهقة، حيث تستكشف العديد من المشاعر الجديدة مثل القلق والحسد.



وتواجد في المركز الثالث فيلم الدراما والرعب «مكان هادئ: اليوم الأول - A Quiet Place: Day One»، حيث حقق في ثاني أسبوع من طرحه 20 مليونًا و605 آلاف دولار، وبلغ إجمالي إيراداته عالميا 177 مليونًا و764 ألف دولار.

الفيلم من تأليف مايكل سارنوسكي، وسكوت بك، وبريان وودز، وجون كراسينسكي، وإخراج مايكل سارنوسكي، وبطولة لوبيتا نيونجو، ودجيمون هونسو، وأليكس وولف، وجينيفر وودوارد، وإيليا أنجفاري، وكين إيدين، وألكساندر جون، وجوزيف كوين، وزاي دومو ارتيست، ودينيس أوهير، وجوناثان سبارو.

ويستكشف العمل بدايات نهاية العالم، بظهور مخلوقات مفترسة، وكيف أصبح على البشر العيش في هدوء تام ليتمكنوا من تفادي تلك المخلوقات المميتة، وتتوالى الأحداث.

واستطاع فيلم الجريمة والرعب «ماكسين – MaXXXine»، أن يتواجد في المركز الرابع، في أول أسبوع من طرحه، محققا 6 ملايين و705 آلاف دولار، وبلغ إجمالي إيراداته عالميا 7 ملايين و795 ألف دولار.

الفيلم من تأليف وإخراج تي ويست، وبطولة ميا جوث، وإليزابيث ديبيكي، وموسى سومني، وميشيل موناجان، وبوبي كانافال، وليلي كولينز، وهالزي، وجيانكارلو إسبوسيتو، وكيفين بيكون، وأولي لاتوكيفو، ونيد فون، وديبورا جيفنر، وكلوي فارنورث، وناعومي فان، وتشارلي روان ماكين.

وتدور أحداث الفيلم في هوليوود عام 1980، عندما تحصل الممثلة الصاعدة (ماكسين مينكس) على فرصة عمرها، ولكن يظهر قاتل متسلسل يطاردها.

وحل في المركز الخامس، الجزء الرابع من فيلم الأكشن والكوميديا «فتيان أشقياء - Bad Boys»، محققا في خامس أسبوع من طرحه 6 ملايين و651 ألف دولار، وبلغ إجمالي إيراداته عالميا 360 مليونا و255 ألف دولار.

الفيلم من تأليف كريس بريمنر، وجورج جالو، وإخراج بلال فلاح، وعادل العربي، وبطولة ويل سميث، ومارتن لورانس، وفانيسا هادجنز، وألكسندر لودفيج، وباولا نونيز، وإريك دان، وإيوان جروفود، وجاكوب سكايبيو، وميلاني ليبورد، وتاشا سميث، وتيفاني هاديش، وجو بانتوليانو، وريا سيهورن، وجينا كانيل، وديريك روسو، وجون سالي، وبيانكا بيثون، ودي جي خالد، وكوين هيمفيل، ودينيس جرين، ومايكل باي.

وجاء في المركز السادس، فيلم الدراما الغربية «الأفق: الملحمة الأمريكية - Horizon: An American Saga»، محققا في ثاني أسبوع من طرحه 5 ملايين و361 ألف دولار، وبلغ إجمالي إيراداته عالميا 22 مليونًا و629 ألف دولار.

الفيلم من تأليف كيفن كوستنر، وجون بيرد، وإخراج كيفن كوستنر، وبطولة كيفن كوستنر، وجينا مالون، وإيزابيل فورمان، وسيينا ميلر، وآبي لي، وجيمي كامبل باور، وويل باتون، ومايكل روكر، وجيوفاني ربيسي، وجيف فاهي، وسام ورثينجتون، ولوك ويلسون، ومايكل أنجارانو، وتوماس هادن شيرش، وداني هيوستن. ويسلط العمل الضوء على فترة الـ15 عاما ما قبل وبعد الحرب الأهلية، والتي تضمنت العديد من الأحداث التاريخية في الغرب الأمريكي.

وتواجد في المركز السابع، الفيلم الدرامي «صوت الأمل: قصة أستطيع الهرولة - Sound of Hope: The Story of Possum Trot»، والذي حقق في أول أسبوع من طرحه 3 ملايين و78 ألف دولار عالميا.

الفيلم من تأليف جوشوا ويجل، وريبيكا ويجل، وإخراج جوشوا ويجل، وبطولة نيكا كينج، وديميتريوس جروس، وإليزابيث ميتشل، وديانا بابنيكوفا، وجيليان ريفز، وقيسي جي برادلي. والفيلم مأخوذ من قصة حقيقية، لـ«دونا» والقس «دبليو سي مارتن» وكنيستهما في شرق تكساس، حيث قامت 22 عائلة بتبني 77 طفلاً من نظام الحضانة المحلي، مما أشعل حركة للأطفال الضعفاء في كل مكان.

وحل في المركز الثامن، فيلم الأكشن والمغامرة الهندي «كالكي 2898 ميلادي - Kalki 2898 AD»، والذي حقق في ثاني أسبوع من طرحه مليون دولار و834 ألفا، وبلغ إجمالي إيراداته عالميا 9 ملايين و818 ألف دولار.

الفيلم من تأليف وإخراج ناج آشوين، وبطولة برابهاس، وأميتاب باتشان، وكمال حسان، وديبيكا بادكون، وديشا باتاني.

وجاء في المركز التاسع، فيلم الجريمة والدراما «راكبو الدرجات - The Bikeriders»، محققا في ثالث أسبوع من طرحه مليون و280 ألف دولار، وبلغ إجمالي إيراداته عالميا 29 مليونًا و711 ألف دولار.

الفيلم من تأليف جيف نيكولز، وداني ليون، وإخراج جيف نيكولز، وبطولة توم هاردي، وأوستن روبرت باتلر، وجودي كومر، ومايكل شانون، ومايك فايست، وبويد هولبروك، ودامون هاريمان، وبوو ناب، وإيموري كوهين، وكارل جولسمان، ونورمان ريديس، وبول سباركس، وهابي اندرسن.

ويتبع العمل حياة مجموعة من الأشخاص في وسط غرب الولايات المتحدة، ورحلتهم في تأسيس نادي خاص براكبي الدراجات النارية.

وتذيل القائمة، فيلم الأكشن والكوميديا «كبش فداء - The Fall Guy»، محققا في عاشر أسبوع من طرحه 870 ألف دولار، وبلغ إجمالي إيراداته عالميا 177 مليونًا و15 ألف دولار.

الفيلم من تأليف درو بيرس، وغلين أ. لارسون، وإخراج ديفيد ليتش، وبطولة رايان جوسلينج، وإيميلي بلانت، وهانا وادنجهام، وآرون تايلور جونسون، وتيريزا بالمر، وستيفاني هسو، ووينستون دوك، ولي ماجورز. وتدور أحداث الفيلم حول (كولت سيفرز)، مؤدي المشاهر الخطيرة بالسينما، ويقرر بعد اعتزاله وابتعاده عن الساحة الفنية لظروف صحية، العودة إلى مجال الفن عبر بوابة فيلم ضخم الإنتاج تُخرجه حبيبته السابقة.