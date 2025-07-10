حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي» يعلن مشاركته في تسليم «العمال الكردستاني» للسلاح

أعلن حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي" مشاركته في مراسم تسليم حزب "العمال الكردستاني" للسلاح، داعيا إلى "توسيع الساحة السياسية في تركيا لتشمل الأكراد".



أعلنت عن ذلك المتحدثة باسم حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب"، عائشة جول دوغان، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، في مقر الحزب.

وجاء هذا المؤتمر في أعقاب نشر رسالة مصورة جديدة لزعيم "العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان أمس الأربعاء جدد خلالها تمسكه بالدعوة التي أطلقها في 27 من فبراير، وطالب خلالها "حزب العمال الكردستاني" بتفكيك صفوفه وتسليم سلاحه والإعلان عن بدء التنظيم تسليم سلاحه يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من يوليو الجاري بمدينة السليمانية في العراق.

ووصفت دوغان اللقطات المشاركة لأوجلان أمس "باللحظة التاريخية التي ستحدد القرن الثاني لتركيا".

وشددت على ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية، قائلة: "العالم أيضا يتابع العملية عن كثب ما يعني أن قضية أكراد تركيا ليست مشكلة تركيا فقط بل مشكلة ديمقراطية تركيا، نحن نتحدث عن مشكلة عالمية في الوقت نفسه لا تقتصر فقط على تركيا بفعل تأثيراتها الإقليمية وتأثيراتها العالمية، لهذا نريد أن نوضح أننا في مفترق طرق تاريخي للغاية".

وقالت إن "الصفحة الجديدة التي سيتم فتحها بإلقاء كل سلاح يجب ألا تظل غير مكتملة، قائلة، رسالة أوجلان تتضمن عبارات واضحة، هو يريد تسليم كافة السلاح، نحن نتحدث عن صفحة جديدة لم تكتمل في عام 1993 واليوم نتحدث عن توسيع الساحة السياسية وإلغاء السلاح بشكل كامل، يجب ألا يظل هذا الأمر غير مكتمل".

وأشارت إلى أهمية اتخاذ خطوات قانونية وتوسيع الساحة السياسية الديمقراطية، قائلة: "القانون هو الضمانة والحاجة المشتركة لنا جميعا. وبالتالي الضمانات المتعلقة بالقانون يجب أن تنفذ فورا دون أية حسابات سياسية، هذا أيضا إبراز للحقيقة والحاجة، وعلى سائر الأحزاب السياسية سواء المشاركة في البرلمان أو غير المشاركة تحمل المسؤولية لتحقيق هذا، لابد من تهميش اختلاف الآراء وتحمل المسؤولية من أجل حل ديمقراطي لقضية الأكراد في تركيا والتحول الديمقراطي في تركيا".



كما أشارت دوغان إلى مشاركة وفد من الحزب يضم رؤساء الحزب وبعض نوابه في المراسم التي ستعقد يوم الجمعة.

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان انتهاء "الكفاح المسلح وتسليم السلاح والانتقال إلى العمل السياسي".

وقال أوجلان في رسالة مصورة من سجنه في جزيرة إمرالي ببحر مرمرة جنوب إسطنبول: "ما زلت مدافعاً قوياً عن دعوتي التي أطلقتها لإلقاء السلاح في 27 فبراير الماضي".

وقال أوجلان: "نعلن انتهاء كفاحنا المسلح بشكلٍ طوعي".