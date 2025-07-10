محافظ الجيزة يشهد فعاليات إطلاق معسكر صحح مفاهيمك لأعضاء اتحاد بشبابها

شارك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في فعاليات إطلاق معسكر "صحح مفاهيمك" بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

يُقام المعسكر، في اطار بروتوكول لصالح اتحاد "بشبابها" وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وبمشاركة 150 شابًا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار الاستعداد لإطلاق حملة وطنية موسعة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والفكرية.

وأثنى المحافظ، على جهود وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة في تنظيم الفعالية وإخراجها بالصورة المشرفة التي تليق بعراقة الدولة المصرية، مشيدًا بأهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد التي توفرها الدولة في دعم برامج التنمية، وتحسين البيئة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع المواطنين، خاصة فئة الشباب، التي تمثل النسبة الأكبر من التركيبة السكانية.

وأكد المحافظ، أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات الدولة المختلفة في توعية الشباب، ورعاية أفكارهم وطموحاتهم، والدفاع عنهم في مواجهة حملات التشويه والتضليل، بما يتماشى مع النهج الذي تتبناه الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، والتي تضع الشباب في صدارة أولوياتها.

وأشاد المحافظ، بحجم الدعم المقدم من خلال فعاليات المعسكر و رصد احتياجات المجتمع ومعالجة أبرز الظواهر السلبية التي تؤثر على النشء والشباب، مثل: رشق القطارات، والغش، والتنمر، والتطرف الفكري، والإدمان، والانتحار، وذلك عبر عقد الندوات والدورات التدريبية والملتقيات الشبابية، إضافة إلى برامج التوعية والإرشاد الميداني بمراكز الشباب والمدارس والنوادي والمساجد.