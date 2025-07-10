الاتحاد الأوروبي يتفق مع إسرائيل على زيادة كبيرة في عدد شاحنات المساعدات إلى غزة

قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي اتفق مع إسرائيل على اتخاذ خطوات مهمة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأشارت في بيان، نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، مساء الخميس، إلى أن تلك الخطوات ستنفذ خلال الأيام المقبلة، وستضمن عدم تحويل المساعدات إلى حماس.

وأوضحت أن الخطوات تشمل زيادة كبيرة في عدد الشاحنات اليومية المحملة المساعدات التي تدخل غزة، وفتح العديد من المعابر الجديدة في كل من المناطق الشمالية والجنوبية.

كما تضمنت إعادة فتح طرق المساعدات مع مصر والأردن، وتمكين توزيع الإمدادات الغذائية من خلال المخابز والمطابخ العامة في جميع أنحاء قطاع غزة، واستئناف تسليم الوقود لاستخدامه من قبل المرافق الإنسانية.

وذكرت أن الإجراءات تضمنت حماية عمال الإغاثة، وإصلاح وتسهيل أعمال البنية التحتية الحيوية، مثل: استئناف إمدادات الطاقة إلى محطات تحلية المياه.

وأكد الاتحاد الأوروبي وقوفه على أهبة الاستعداد للتنسيق مع جميع أصحاب الشأن الإنسانيين ذوي الصلة، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الأرض، لضمان التنفيذ السريع لهذه الخطوات العاجلة.

ودعا مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، مؤكدًا دعمه لجهود الوساطة الحالية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.



