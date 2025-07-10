شهدت أوكرانيا منذ بداية العام الحالي نحو ألفي محاولة لمقاومة النظام الحاكم، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة لروسيا وتنفيذ أعمال تخريبية، حسب بيانات للنيابة العامة الأوكرانية.



وتفيد هذه البيانات التي اطلعت عليها وكالة "تاس"، بأنه في الفترة بين 1 يناير و30 يونيو 2025، تم توثيق 160 عملية تخريبية، منها عمليات استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، و167 حالة تقديم مساعدة لروسيا بأشكال مختلفة، و553 حالة من "الخيانة العظمى" (والتي تعادل في أوكرانيا عادة الانحياز إلى جانب روسيا)، بالإضافة إلى 1012 حالة تعاون مع العدو (إما عبر الدفاع عن أفعال روسيا أو نشر معلومات في مصادر مفتوحة عن الخسائر والتفجيرات وتنقلات القوات والمعدات العسكرية).

وفي العام 2024 سجلت أوكرانيا 251 عملية تخريبية و486 حالة مساعدة لروسيا و1109 حالات من "الخيانة العظمى" و2420 حالة تعاون مع العدو.

وتقمع السلطات الأوكرانية بشدة أي محاولات لمساعدة روسيا أو حتى التعبير عن المعارضة لسياسات كييف. وتعاقب هذه الأفعال بالسجن لفترات تصل في بعض الحالات إلى 15 عاما.