إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن وإطلاق نار بمركز تجاري في مستوطنة غوش عتصيون

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بإصابة 4 أشخاص في عملية طعن وإطلاق نار بمركز تجاري في مستوطنة غوش عتصيون بالضفة الغربية.

ونقلت القناة 12 العبرية، عن هيئة الإسعاف الإسرائيلية قولها إن شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا، أصيب بجروح بالغة، ويتلقى العلاج في موقع الحادث.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن قوات كبيرة من الشرطة والجيش وأجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لفرض السيطرة وتقديم العلاج.

وقالت الشرطة إنها تجري عمليات بحث عن مشتبهين إضافيين مسئولين عن عمليتي الطعن وإطلاق النار.

وبحسب القناة 15 العبرية، قتلت القوات فلسطينيين اثنين بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار قرب مجمع غوش عتصيون.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن وقوع حدث أمني عند مفترق غوش عتصيون شمال الخليل.

وأضاف في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن قوات من الجيش هرعت إلى مكان الحادث، قائلًا إن التحقيق جارٍ في التفاصيل.

وفي وقت سابق، استشهد المواطن الفلسطيني أحمد العمور، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاهه قبل دهسه عدة مرات، في بلدة رمانة غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أعدمت المواطن أحمد علي العمور (55 عاما) بعد إطلاق الرصاص الحي عليه، ومن ثم دهسه بآلية عسكرية إسرائيلية قبل أن تحتجز جثمانه، وتعتقل أبناءه.

وأعلنت قوات الاحتلال أن الشهيد طعن أحد الجنود وأصابه بجروح، وجرى نقله إلى مستشفى رمبام.