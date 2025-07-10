فلسطين تُجسد صمودها في جناح خاص بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

شهد معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2025 مشاركة متميزة من القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، من خلال جناح خاص يعكس صمود الشعب الفلسطيني، وتمسكه بأرضه وهويته الثقافية، ضمن فعاليات الدورة العشرين للمعرض.

وضم الجناح الفلسطيني مجموعة متنوعة من الكتب التي توثق التراث والأدب والثقافة الفلسطينية، إلى جانب مشغولات خشبية وصدفيات، وأعمال يدوية تُبرز التراث الإسلامي والمسيحي، بما يعكس الترابط العميق بين مكونات المجتمع الفلسطيني.

وأقيمت على هامش الجناح ورش عمل مجانية للأطفال للرسم على الزجاج والفخار، تحمل في طياتها رسومات مستوحاة من الموروث الشعبي الفلسطيني.

وأعرب الدكتور وفيق أبو سيدو، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، عن امتنانه لمكتبة الإسكندرية على استضافة الجناح الفلسطيني، مؤكدًا أن "مكتبة الإسكندرية صرح عالمي، ومشاركتنا فيه رمزية تعبّر عن وجود فلسطين رغم الألم والدمار في غزة، ونأمل أن نحتفل قريبًا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتُقام ندوة خاصة ضمن البرنامج الثقافي للمعرض بعنوان "دور المرأة الفلسطينية في الحياة الاجتماعية والثقافية"، تتحدث فيها السيدة ريم أبو سيدو، يوم الجمعة 18 يوليو.

يُذكر أن فعاليات الدورة العشرين للمعرض تتواصل حتى 21 يوليو الجاري، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، حيث تشارك 79 دار نشر مصرية وعربية، وتُقام على الهامش 215 فعالية ثقافية متنوعة بمشاركة نحو 800 مثقف وباحث.