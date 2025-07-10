8 شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزة

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استشهد 8 فلسطينيين، ظهر اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقال مراسلو وكالة «وفا»، إن 4 مواطنين استشهدوا في قصف طيران الاحتلال مجموعة مواطنين بشارع الوحدة في محيط مدرسة الزهراء وسط مدينة غزة.

كما استشهد 4 مواطنين في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب أبراج الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق حيدر عبد الشافي غرب مدينة غزة، كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف مجموعة من المواطنين في شارع النصر شمال مدينة غزة.

وأضاف، أن مواطنا استُشهد وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الذي استهدف شارع فكري أبو وردة في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وأشار إلى أن 4 مواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استُشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزلا يعود لعائلة ثابت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة دير البلح، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بالمدينة، بعد قصفها طابورا لاستلام مكمل غذائي، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا بينهم 8 أطفال وامرأتان.

وفي وسط قطاع غزة، استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو جلد في مخيم البريج وسط القطاع.

كما استُشهد 5 مواطنين بينهم طفلان، في قصف مسيرة للاحتلال خيام النازحين قرب بئر 19 في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء إطلاق الاحتلال النار على النازحين جنوب غرب المدينة.