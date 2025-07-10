وزير خارجية النرويج يتعهد بمقاومة خطة إسرائيل لنقل سكان غزة قسرا إلى رفح

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إن بلاده ستقاوم خطة إسرائيل لنقل سكان غزة قسرا إلى رفح الفلسطينية، منوهًا أنها «تتعارض مع القانون وحق تقرير المصير».

ونوه في تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة»، صباح الخميس، أن «سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة محاصرون في كابوس»، قائلًا إن «الوضع خطير ويزداد سوءا مع كل يوم».

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها ستنشئ مدينة إنسانية جديدة لسكان غزة في رفح، بهدف نقل السكان من منطقة المواصي.

لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن هذا جزء من خطة لطرد الفلسطينيين من غزة، في انعكاس لتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من واشنطن، حول بحثه مع الإدارة الأمريكية عن دول تقبل استقبال نازحين من القطاع.

وأمس الأربعاء، أصدر إيدي، بيانًا دعا فيه إلى وقف إطلاق النار في غزة، واحترام القانون الدولي، وإطلاق سراح الرهائن.



وشدد على ضرورة سماح السلطات الإسرائيلية للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء واجبها، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة للسكان داخل القطاع.

ومنذ السابع من 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 194 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.