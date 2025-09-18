تقلص دخول المساعدات لقطاع غزة بسبب وضع إسرائيل عراقيل بمعبر كرم أبو سالم

تقلصت كميات المساعدات التي سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخولها من خلال معبر كرم أبو سالم، أمس الأربعاء.

وأوضح مصدر مختص عند معبر رفح البري، أنه تم أمس توجه 63 شاحنة إلى معبر كرم أبو سالم، ولكن لم يتمكن نصف هذا العدد من تفريغ حمولته من المساعدات بسبب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعادت إلى معبر رفح البري.

وأكد المصدر، أن إجمالي الشاحنات التي تم إدخالها أمس الأربعاء، من البوابة الفرعية لمعبر رفح والمحملة بالمساعدات الإنسانية بلغ 63 شاحنة، وتحمل الدقيق ومواد غذائية ومستلزمات طبية وإغاثية، وهي مقدمة من عدة هيئات محلية ودولية، منها 30 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة (UN)، و20 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و13 شاحنة من الهلال الأحمر المصري.

وأضاف المصدر، أن شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، متواجدة في الجانب المصري بأعداد كبيرة، وتم الدفع اليوم الخميس بعشرات الشاحنات من بوابة معبر رفح الفرعية باتجاه معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى تزايد العراقيل الإسرائيلية ومنع دخول عدد كبير منها.

ووفق إحصائيات رسمية سابقة، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح منذ 7 أكتوبر 2023، قبل توقف المساعدات في 27 مارس الماضي، 37412 شاحنة متنوعة، بجانب 28584 طنًا من الغاز، و60345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين.