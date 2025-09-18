أسيرة إسرائيلية سابقة: نتنياهو أصدر الأمر بقتل زملائي في غزة

قالت أسيرة إسرائيلية سابقة، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر الأمر بقتل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بتحركه نحو احتلال المدينة.

جاء ذلك في حديث للأسيرة السابقة إيلانا غريتزوسكي مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، للتعليق على قرار نتنياهو بشأن احتلال مدينة غزة، بينما لا يزال شريكها الجندي الإسرائيلي ماتان زانغاوكر أسيرا في القطاع.

وقالت جريتزوسكي: "(بهذا القرار) أصدر رئيس الوزراء الأمر بقتل الرهائن (الأسرى)".

وأضافت: "كم عائلة ستدخل في دوامة الحزن قبل أن يفهم (نتنياهو) صرخة الشعب؟ أريد العودة إلى حياتي الطبيعية دون خوف من اضطراب ما بعد الصدمة، والزواج من ماتان".

وذكرت جريتزوسكي أنها "ترتجف خوفًا وتعجز عن العمل في ظل توسيع عملية الجيش الإسرائيلي في غزة".

وأضافت: "أعلم ما يمر به الأسرى في غزة، وأنهم مع كل طائرة تمر، يحتاجون إلى الاحتماء واضطررتُ أيضًا إلى الاحتماء، والاختباء حتى لا تصيبني شظايا المباني".

وكانت جريتزوسكي أطلق سراحها من غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2023.

وفي 24 نوفمبر 2023، أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة إبرام هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسط موافقة من حماس وإسرائيل، وأسفرت عن الإفراج عن 109 من الأسرى الإسرائيليين، و240 معتقلا فلسطينيا، وتضمنت السماح بدخول المزيد من المساعدات لغزة، قبل أن تنتهي وتستأنف تل أبيب حرب الإبادة مطلع ديسمبر 2023.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية في 8 أغسطس الماضي، خطة طرحها رئيسها بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، بدءا بمدينة غزة.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "شرع في اجتياح مدينة غزة بريا"، لكن شواهد ميدانية ومصادر محلية تؤكد عدم حدوث أي توغل بري فعلي.

ووفقا للشواهد ومصادر ميدانية، يكثف الجيش قصفه المدفعي والجوي ونسف منازل عبر روبوتات مفخخة، لإرهاب الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح ضمن حرب الإبادة والتهجير القسري.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا و165 ألفا و925 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.