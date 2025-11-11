وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 37 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 37 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 37 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "تم إسقاط 10 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، و8 فوق مقاطعة ساراتوف، و7 فوق مقاطعة أوريول، و3 فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وروستوف، والبحر الأسود، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك، وفورونيج، وكالوجا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.