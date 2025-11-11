فيدان: ناقشت مع المسئولين الأمريكيين رؤية تركيا بشأن سوريا

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه ناقش مع المسؤولين الأمريكيين الرؤية العامة لتركيا تجاه سوريا وفرص التعاون بين البلدين وسبل تنمية سوريا ووحدتها واستقرارها وأمن المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الاثنين، تطرق فيه إلى المحادثات التي أجراها في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح فيدان أنه أجرى خلال زيارته للولايات المتحدة لقاءات متعددة مع عدد من المسؤولين الأمريكيين بشأن الملف السوري.

وقال في هذا الصدد: "ناقشنا بشكل خاص كيفية إدارة المناطق التي تشهد مشاكل في جنوب وشمال سوريا وأماكن أخرى بشكل أفضل، كما استعرضنا بالتفصيل كيفية التعامل مع "قانون قيصر" وعرضنا وجهات نظرنا ومواقفنا بشكل واضح".

وأشار فيدان إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى ترامب وطاقمه، وأنه حضر جزءا من ذلك اللقاء بصفته وزيرا للخارجية التركية، ونقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ترامب.

وأوضح فيدان أنه عقد أيضاً اجتماعا مطولا في البيت الأبيض مع نظيره ماركو روبيو ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي بأنقرة توماس باراك، وانضم إلى الاجتماع لاحقاً نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

كما صرّح فيدان أنه واصل محادثاته في اجتماع منفصل مع ويتكوف وباراك، حيث تناول معهما ملف فلسطين بتفاصيله كافة، بما في ذلك العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أن ويتكوف يشرف أيضاً على الملف الروسي–الأوكراني، مبيناً أنهما أجريا مناقشات مطولة حول سبل إنهاء الحرب وإمكانيات التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.