وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، العاصمة الأمريكية واشنطن في "زيارة تاريخية" هي الأولى لهذا المنصب منذ 25 عاما.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن إدارة الإعلام بوزارة الخارجية السورية قولها، إن الشيباني والوفد المرافق له "يصل واشنطن في زيارة تاريخية رسمية هي الأولى لوزير خارجية سوري منذ 25 عاماً".

ولم يجر أي وزير خارجية سوري زيارة رسمية إلى واشنطن منذ عام 2000 بسبب تدهور العلاقة بين البلدين، ما يجعل هذه الخطوة حدثا استثنائيا، ويعكس الرغبة في فتح قنوات اتصال جديدة.

ورغم عدم إعلان مناسبة الزيارة وأهدافها، إلا أنها تشير إلى تغير في مواقف واشنطن تجاه دمشق، وقد تكون بداية لمفاوضات تهدف إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.