الرئيس التايواني يتابع تدريبات بالذخيرة الحية بدبابات جديدة أمريكية الصنع

تابع الرئيس التايواني لاي تشينج-تي، مناورات بالذخيرة الحية بدبابات (أبرامز إم 1 ايه 2 تي) أمريكية الصنع اليوم الخميس، في إطار التدريبات السنوية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الجزيرة على صد أي تهديدات من الصين.

وأطلقت أربع دبابات الذخيرة بشكل منفرد وثنائي وكمجموعة في حقل اختبارات جنوب تايبيه في ثاني يوم من تدريبات هان كوانج التي تستمر العام الجاري عشرة أيام وهي أطول مدة على الإطلاق.

وتعاقدت تايوان على شراء 108 دبابات من أحدث الموديلات من الولايات المتحدة مقابل 45ر1 مليار دولار مما يسمح لها بإخراج الدبابات المتقدمة في العمر من الخدمة وتعزيز الدفاعات بشكل كبير، سيما للجزء الشمالي من الجزيرة حيث تتمركز أغلب صناعاتها عالية التقنية.

وهي ضمن تحديثات واسعة أجرتها تايوان لترسانتها وممارساتها التدريبية حيث دخلت مقاتلات (إف-16 في) وأنظمة هيمارس الصاروخية والمركبات الخفية غير المأهولة حيز الاستخدام الآن.

وقال لاي إن مناورات هان كوانج العام الجاري تجرى على أساس "تدريبات قتالية واسعة النطاق وواقعية".

وأضاف الرئيس للقوات والصحفيين في القاعدة في مقاطعة هسينشو: "عندما يكون لدى جيشنا قوة أكبر ستكون الأمة والمجتمع والشعب أكثر أمنا. وبمجرد أن تصبح بلادنا آمنة سوف تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ أكثر سلاما واستقرارا".