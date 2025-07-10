تقرير: ريال مدريد يضم كاريراس مقابل 50 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية خارجية عن إتمام نادي ريال مدريد الإسباني صفقة التعاقد مع ألفارو كاريراس، لاعب بنفيكا البرتغالي، في إطار تدعيم صفوفه، خلال الصيف الجاري.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس أن ريال مدريد نجح في حسم صفقة التعاقد مع ألفارو كاريراس مقابل 50 مليون يورو، يتم سدادها على دفعات.

وكتب فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألفارو كاريراس إلى نادي ريال مدريد، بعد اتفاق اتفاق شفهي مع بنفيكا.. بمجرد أن يؤكد مانشستر يونايتد عدم تفعيل بند إعادة الشراء، سيسافر ألفارو كاريراس إلى مدريد".

يُذكر أن الظهير الأيسر، ألفارو كاريراس، البالغ من العمر 22 عامًا كان قد بدأ مسيرته في ناشئين ريال مدريد، وسبق له اللعب لأندية مانشستر يونايتد، وبريستون في إنجلترا، وغرناطة الإسباني، وانتقل إلى بنفيكا البرتغالي في شتاء الموسم الماضي.