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تقدّم النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب الحالي عن محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بطلب رسمي لسحب أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك خلال الساعات الأخيرة من غلق باب تلقي طلبات الترشح في يومه الخامس والأخير.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة جنوب سيناء موافقتها على الطلب، وتم سحب الأوراق بالفعل خلال الساعات الأخيرة.

وبذلك، يصبح عدد المتقدمين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة على مدار الأيام الخمسة الماضية مرشحين اثنين فقط، وهما: (موسى فراج موسى حميد، مرشح حزب مستقبل وطن، وحصل على رمز "القلم"، وأحمد مصطفى أحمد عبد الفتاح، مرشح مستقل).

وتلقت اللجنة العليا للانتخابات طلبات الترشح بمقر محكمة جنوب سيناء الابتدائية بمدينة الطور، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة، إلى جانب استعدادات مكثفة لتسهيل الإجراءات للمترشحين.

وترأس اللجنة المستشار عبد الله عبد العزيز، رئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وضمت لجنة الفحص: المستشار محمد كمال عبد العزيز (رئيس لجنة الفحص)، والمستشار محمد إبراهيم (عضو)، والمستشار محمد البحيري (عضو)، واللواء أحمد عادل (عضو ممثل عن وزارة الداخلية).





