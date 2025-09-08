الرئيس الروسي السابق يتهم فنلندا بالاستعداد للحرب

اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، فنلندا بالمضي في مسار الحرب ضد روسيا، كما جدد المطالبات بالحصول على تعويضات عن الحرب العالمية الثانية.

وكتب ميدفيديف، الذي يترأس مجلس الأمن القومي، عمودا في وكالة تاس الروسية للأنباء "بعد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تمضى هلسنكي في مسار المواجهة استعدادا للحرب مع روسيا بذريعة الإجراءات الدفاعية، ويبدو أنها تستعد لشن هجوم علينا".

واشتكى ميدفيديف من تشكيل هياكل لوحدات الجيش في لابلاند" في مكان على مقربة من الحدود الروسية".

وكتب ميدفيديف في العمود الذي يحمل عنوان "عقيدة فنلندا الجديدة: الغباء، الأكاذيب، نكران الجميل"، أنه من الواضح إلى من يتم توجيه هذه الهياكل، حيث أن الناتو أعلن أن روسيا عدو.

ويشار إلى أن موسكو تعتبر المساعي الأمنية الفنلندية بعد غزو روسيا لأوكرانيا جحودا. وانضمت فنلندا، الذي التزمت بالحيادة لعقود بعد الحرب العالمية الثانية، للناتو مع السويد ردا على بدء الحرب في أوكرانيا.

ويرى ميدفيديف أن الآن فرصة لتجديد المطالب القديمة بالحصول على تعويضات، حيث قال إن السياسة الفنلندية الجديدة تدهس الاتفاقيات القديمة.

ولذلك فإن موسكو لم تعد ملزمة باتفاقية السلام 1947، التي حددت مطالب التعويض السوفيتي بـ 300 مليون دولار. ويقول ميدفيديف إن حجم الضرر الذي وقع بسبب فنلندا خلال الحرب العالمية الثانية يصل إلى 20 تريليون روبل (244 مليار دولار).