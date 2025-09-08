كاتس: هجوم القدس ستكون له عواقب وخيمة وبعيدة المدى

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن "هذا الهجوم الشنيع ستكون له عواقب وخيمة وبعيدة المدى"، في إشارة لحادث القدس الذي وقع، اليوم الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد قتلى إطلاق النار عند مفرق مستوطنة راموت قرب القدس إلى 7 أشخاص، وإصابة آخرين عند مفترق مستوطنة راموت، فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس الشرقية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الهجوم في القدس نفذه شخصان جاءا من الضفة الغربية وعلى الأرجح من إحدى قرى رام الله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "منفذا الهجوم يبلغان من العمر نحو 20 عاما من منطقة رام الله، ولا يملكان أي سوابق أمنية، ولا يمتلكان تصريح دخول إلى إسرائيل".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد دعا، اليوم الاثنين، الإسرائيليين إلى حمل السلاح، وذلك عقب مقتل 7 أشخاص في إطلاق النار عند مفرق مستوطنة راموت قرب القدس.

وقال بن غفير من موقع الحادث: "لقد كانت هنا عملية من قبل جندي من لواء الحشمونائيم الحريدي، ومن قبل اثنين من الحريديين الذين حصلوا على سلاح في إطار إصلاح الأسلحة".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "السلاح ينقذ الأرواح، يجب أن نتذكر ذلك. أقول لجميع شعب إسرائيل: اذهبوا وتسلحوا".