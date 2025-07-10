مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول

استدعى المستشار الخاص للتحقيق جو أون سوك، اليوم الخميس، الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، للمثول أمامه للاستجواب يوم الجمعة المقبل، في إطار التحقيقات الجارية حول محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية خلال فترة رئاسته.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن فريق المستشار الخاص، في بيان صحفي، أن يون سوك يول مُطالب بالحضور أمام مكتب التحقيق في الساعة الثانية ظهر الجمعة، في أول استجواب له منذ اعتقاله فجر اليوم الخميس بتهم تتعلق بالمحاولة الانقلابية المزعومة.

وجاء استدعاء الرئيس السابق بعد ساعات من إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحقه بناءً على طلب فريق التحقيق، ليُودع على إثرها في مركز احتجاز سيئول بمدينة أويوانج جنوب العاصمة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها احتجازه في ذات المنشأة.

يذكر أن يون لم يحضر جلسة محاكمته صباح اليوم في قضية منفصلة تتهمه بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، حيث دفعت أسباب صحية بعدم حضوره.

وتأتي هذه التطورات في إطار التحقيقات المستمرة حول الأحداث التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه، والتي تشمل اتهامات خطيرة قد تزيد من تداعيات الأزمة السياسية الحالية.