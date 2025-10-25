السودان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جرائم الدعم السريع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• مجلس السيادة حمل قوات "الدعم السريع مسؤولية وفاة الأمير عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل دار حمر في كردفان (جنوب)، بعد أن قيدت حركته ومنعته من السفر للعلاج خارج البلاد"

طالب السودان، السبت، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والحقوقية بإدانة "جرائم" قوات الدعم السريع، بحق المدنيين والتحرك العاجل لوقفها.

وقال مجلس السيادة في بيان: "تدين حكومة السودان بأشد العبارات الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة التي تواصل ارتكابها مليشيا الدعم السريع المتمردة بحق المواطنين الأبرياء العزّل، وما تقوم به من تدمير متعمد لمؤسسات الدولة في انتهاك صارخ ومستمر لحقوق الإنسان ولكل القيم والأعراف الدولية".

وأضاف: "تطالب حكومة السودان المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والحقوقية بإدانة هذه الممارسات الوحشية والتحرك العاجل لوقف جرائم هذه المليشيا ومحاسبة مرتكبيها حماية للمدنيين وصونا لحقوق الإنسان".

وحمل البيان قوات "الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن وفاة الأمير عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل دار حمر في كردفان (جنوب)، بعد أن قيدت حركته ومنعته من السفر للعلاج خارج البلاد، وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة له".

وعدّ ذلك "انتهاكا واضحا للحق في الحياة والصحة وقد يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية".

وفي وقت سابق اليوم، توفي منصور إثر علة مرضية بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، بحسب السلطات السودانية.

واعتبر البيان أن "استهداف رجالات الإدارة الأهلية من النُظّار والعُمد الذين استُشهدوا في مناطق متعددة من ولايات كردفان، ودارفور (غرب) يمثل عملا عدائيا وجريمة حرب مكتملة الأركان".

وتابع أن "استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء سافرا يهدد أمن وسلامة المواطنين ويُعد جريمة حرب، وخرقا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية".

وشدد على أن "استمرار هذه الأعمال الإرهابية الآثمة بين الحين والآخر يثبت بما لا يدع مجالا للشك حجم الخطر الذي تمثله هذه المليشيا على أمن واستقرار البلاد ويجسد تحديا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة".

ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع بهذا الخصوص حتى الساعة 20:00 تغ.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم واسع شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (غرب)، عبر خمسة محاور، في واحدة من أعنف المعارك التي تشهدها المدينة منذ أشهر.

وفي الآونة الاخيرة تصاعدت حدة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولايات كردفان ودارفور.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.