إصابة حكم المباراة تؤخر انطلاق الشوط الثاني بين ليفربول وبرينتفورد

تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة ليفربول أمام مستضيفه برينتفورد، بسبب إصابة حكم المباراة خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وتعرض الحكم سيمون هوبر للإصابة بين شوطين المباراة، ليغادر المباراة ويقود الحكم الرابع تيم روبينسون بدلًا منه.

وأوضح الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، أن الحكم سيمون هوبر تعرض لإصابة عضلية ولكنه تمكن من الاستمرار كحكم رابع في المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق برينتفورد بنتيجة 2-1، وفي حال استمرار الأمر على هذه النتيجة يتراجع ليفربول للمركز السادس في جدول الترتيب، فيما يتقدم برينتفورد للمركز العاشر.