أكثر من ألف رحلة ملغاة في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية خلال عطلة عيد الميلاد

أُلغيت أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة، الجمعة، في ذروة عطلة عيد الميلاد، نتيجة عاصفة ثلجية قوية تضرب أجزاء من الوسط الغربي والشمال الشرقي للبلاد.

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تساقط ثلوج كثيفة على منطقة البحيرات الكبرى خلال النهار، مع استمرار العاصفة في التوجه نحو الشمال الشرقي، محذرة المسافرين من صعوبة التنقل على الطرقات.

وفي نيويورك، أكبر المدن الأميركية، من المتوقع هطول ثلوج كثيفة ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة، فيما أعلن رئيس البلدية إريك آدمز حالة إنذار، وأفاد بإيفاد طواقم لإزالة الثلوج عن الطرقات.

وألغيت 1191 رحلة على الأقل، وتأخرت 3974 رحلة أخرى حتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، وفق موقع "فلايتاوير" (FlightAware)، فيما كان نصيب نيويورك 785 رحلة ملغاة.

وتسببت العاصفة في إلغاء وتأخير العديد من الرحلات خصوصًا في مطارات نيويورك وشيكاغو، ما أثر على حركة السفر خلال عطلة الأعياد.