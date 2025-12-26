محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر وحل الدولتين قُتل قتلاً مبرمًا

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني أثبت عبر أكثر من مئة عام أنه لا يمكن كسر إرادته أو إجباره على الاستسلام، مهما اشتدت الظروف أو تعاقبت المشاريع الاستعمارية.

وقال الهباش، خلال مداخلة له على شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي ياسر رشدي، إن التاريخ، قبل النكبة وبعدها، مرورًا باحتلال عام 1967 وما تلاه، أكد أن محاولات إخضاع الفلسطينيين جميعها فشلت، وأن الفلسطينيين مصممون على البقاء وانتزاع حقوقهم المشروعة مهما طال الزمن.

وأشار إلى أن إسرائيل تدرك هذه الحقيقة، لكنها تحاول تجاهلها عبر سياسات القوة والعدوان، مضيفًا أن المشاريع السياسية السابقة، سواء تلك الرامية لتحقيق سلام أو قبول إسرائيل كعضو طبيعي في المنطقة، لم تنجح في إقناع النخبة الحاكمة بها.

وأكد الهباش أن مشروع حل الدولتين الذي رُوّج له دوليًا “قُتل قتلاً مبرمًا” على يد إسرائيل ولم يعد قائمًا على أرض الواقع، ما أثار تساؤلات متزايدة داخل الشارع الفلسطيني حول جدوى التمسك بحل لا تريده إسرائيل، مقابل الدعوات المتصاعدة للعودة إلى طرح دولة واحدة ديمقراطية، يتمتع فيها جميع السكان بين البحر والنهر بحقوق وواجبات متساوية.