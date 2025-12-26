اعتقالات إسرائيلية لمسنين وأطفال في يطا وبيت أمر بالخليل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مسنًا وسيدة وأربعة أطفال فلسطينيين، خلال اقتحامه بلدتي يطا وبيت أمر بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن الناشط أسامة مخامرة، أن قوات إسرائيلية اقتحمت خربة الركيز بمسافر يطا، واعتقلت المسن سعيد العمور، بعد ساعات من اعتداء مستوطنين عليه بالضرب.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية سيدة وطفلها في منطقة الخالدية بمسافر يطا، واستولت على مركبة، بحسب الوكالة.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة وسيرت فرق المشاة في أزقتها، واعتقلت ثلاثة أطفال هم: آدم محمد طلال العلامي (14 عامًا)، ومحمد غطفان طلال العلامي (13 عامًا)، وخليل بسام خليل العلامي (15 عامًا)، وفق ما أفاد الناشط محمد عوض.

وتشهد مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بشكل يومي اقتحامات إسرائيلية تتخللها اعتقالات واعتداءات ومداهمات للمنازل وتفتيشها.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1103 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.

وانتهى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، ليوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي استمرت عامين وأسفرت عن نحو 71 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.