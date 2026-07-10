قال الكاتب عمرو العادلي، إن انحيازه إلى الشخصيات المهمشة يمثل بالنسبة له مسئولية أخلاقية في الكتابة، موضحًا أنه يحرص دائمًا على الانتصار للشخصيات الضعيفة وغير المنتصرة، لأن الاهتمام عادة ما يذهب إلى أصحاب النجاح، بينما يظل المهمشون والمنسيون خارج دائرة الضوء.

وأضاف، خلال لقائه مع شريهان عطية في «فنجان قهوة وكتاب»، أن ما يشغله هو الإنسان البسيط المحب للحياة الذي لا تبادله الحياة الشعور نفسه، مؤكدًا أن معظم أعماله تنطلق من هذا المنظور الإنساني، في محاولة لمنح صوت لمن لا يجدون من يتحدث عنهم.

وأوضح العادلي أن تحوّل الحدث البسيط إلى مأساة في رواية «وكالة النجوم البيضاء» الصادرة عن دار الشروق يعكس طبيعة الحياة نفسها، إذ إن واقعة صغيرة قد تغيّر مصير إنسان أو حتى مجرى التاريخ، مشيرًا إلى أن استثمار هذه الفكرة روائيًا أتاح له التعبير عن رؤيته من خلال المأزق الذي يواجهه بطل الرواية.

وأضاف أن اختيار أسماء الشخصيات قد يحمل أحيانًا دلالات مقصودة، كما في بعض أعماله، بينما تأتي في أحيان أخرى دون قصد، لافتًا إلى أن القارئ قد يكتشف معاني ورموزًا لم يتعمد الكاتب وضعها، وهو ما يراه أمرًا صحيًا يعكس حرية القراءة وذكاء المتلقي.

وأشار إلى أن بعض قراءات الجمهور قد تكشف للكاتب أبعادًا جديدة في نصه، أو تنبهه إلى أن رسالته وصلت بصورة مختلفة، مؤكدًا أنه يرحب بتعدد التأويلات، لأن لكل قارئ الحق في أن يقرأ العمل من الزاوية التي يراها.



