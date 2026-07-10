محافظ سوهاج يحيل 10 من مسئولي المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم للنيابة العامة بتهمة التلاعب وتضليل التقارير

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إحالة 10 من مسئولي المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بنطاق مركزي جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة؛ بناء على مذكرة عرض رفعتها وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وكشفت المذكرة قيام المتهمين بتضليل المنظومة وتجاهل تصوير المخالفات الفعلية، حيث قاموا بتصوير مواقع بديلة تبعد أمتارا قليلة عن المواقع الحقيقية للتعديات، وتحرير محاضر معاينة ومحررات رسمية غير سليمة، بالتواطؤ مع فنيي القرى المسئولين.

وجاء قرار الإحالة بعد تحويل الملف إلى الشئون القانونية بالديوان العام، والتي قامت بفحص الأوراق وسماع أقوال المشكو في حقهم، وأكدت التحقيقات ثبوت سوء النية، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم إيقاف التعديات في المهد.

وبالتنسيق مع المستشار محمد نجاتي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، واللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، تمت إحالة كل المسئولين الذين ثبت تقصيرهم وتواطؤهم إلى النيابة العامة في هذه الواقعة؛ لمنع أي محاولة للالتفاف على القانون.

وشدد اللواء طارق راشد على أن عهد التستر على المقصرين أو الفاسدين قد انتهى تماما، وأنه لا تهاون ولا خطوط حمراء في مواجهة أي مسئول ثبت خروجه عن مقتضيات واجبه الوظيفي أو محاولة تضليل الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تسهيل التعدي على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية، وأن هذه الخطوة رسالة حاسمة بأن القانون سيُطبق بكل حزم وقوة على الجميع دون استثناء.