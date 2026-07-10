محافظ القاهرة: شارع الفن منصة للإبداع المصري وإبراز الوجه الحضاري للعاصمة

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بشارع الفن بوسط القاهرة ضمن احتفالاتها بالعيد القومى للقاهرة، بحضور أكثر من 50 سفيرًا ورئيس بعثة دبلوماسية وممثلًا للمنظمات الدولية، إلى جانب عدد من كبار مسئولى وزارة الخارجية، فى مشهد يعكس المكانة التاريخية والثقافية التي تتمتع بها العاصمة المصرية.

حضر الاحتفالية السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية نائبًا عن د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية، والسفير محمد ابو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعى الاكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود. نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، أن احتفال القاهرة بعيدها القومى يأتى فى إطار حرص المحافظة على إبراز الوجه الحضارى والثقافى للعاصمة، والتعريف بما تشهده من أعمال تطوير غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن شارع الفن أصبح منصة لإبراز الإبداع المصري، ودعم الفنانين، وتعريف زوار القاهرة بثراء تراثها الثقافى والفنى.

وأضاف محافظ القاهرة أن المشاركة الواسعة للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية تعكس المكانة الدولية التي تحظى بها القاهرة، باعتبارها مدينة تجمع بين التاريخ العريق والتنمية الحديثة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تعزيز جسور التواصل الثقافى مع مختلف دول العالم .

وتضمنت الاحتفالية برنامجًا فنيًا وثقافيًا متنوعًا، بدأ بعروض الموسيقى والغناء بمشاركة المعهد العالي للموسيقى العربية، والمعهد العالى للكونسرفتوار، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والفنانة ليديا سليمان، وتنوعت الفقرات بين الغناء الشرقي، والأوبرالي، والفلكلور الشعبي.

كما اشتمل البرنامج على عروض فنون الأداء الاستعراضى ، بمشاركة المعهد العالي للفنون الشعبية والمعهد العالي للباليه، وتضمنت استعراضات فلكلورية وإسبانية، إلى جانب أنشطة الفنون التفاعلية والبصرية، التي شملت ورشًا للرسم والتلوين، والرسم على الوجه، بمشاركة المكتبة المتنقلة لمكتبة مصر الجديدة ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

واختتمت الفعاليات بعروض فنون الأداء، والتي تضمنت عروض المطبخ الصينى، والسيرك القومي، و"شو ماريونت" الذي يقدمه مسرح القاهرة للعرائس .

وأعرب السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية عن إعجابهم بالمستوى التنظيمي للاحتفالية، وما شاهدوه من تنوع فنى وثقافى يعكس هوية القاهرة وتاريخها، مؤكدين أن العاصمة المصرية تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم العواصم الثقافية والحضارية في العالم.