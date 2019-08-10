المصريين في الخارج: تكوين لجنة اقتصادية لخدمة الاستثمار في مصر

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج، اليوم السبت، عن إنشاء اللجنة الاقتصادية ضمن لجانه، وذلك برئاسة الدكتور سهير منتصر، في إطار الدفع بعملية الاستثمار في مصر وتشجيع المستثمرين المصريين والعرب والاجانب للاستثمار في مصر وتذليل كافة الصعوبات، وكذلك إيجاد فرص استثمارية للعاملين في الخارج على مختلف مستويات الدخل.

وتأتي اللجنة بعضوية مجموعة من أبناء الوطن في الخارج ورجال وسيدات أعمال منهم الدكتور خالد العروسي المستثمر في كندا، والمستشار أسامة حامد رجل الأعمال المصري في البحرين، والدكتور محمد السعدني، رجل أعمال في فرنسا، وآخرين .

ووافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد العام للمصريين في الخارج برئاسة المهندس إسماعيل أحمد علي، على اللجنة، وجاري تكوين الهيكل التنظيمي وبعض التكليفات المرتبطة بدراسات جدوى خاصة باللجنة وبعض المشروعات المقترحة.

وقال علي إن قرار تكوين اللجنة يأتي ضمن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تدفق رؤوس أموال مصرية وعربية وأجنبية إلى مصر.

وأشار الأمين العام علاء سليم، إلى أنه تم وضع ضوابط المشاركه في اللجنة التي تجد قبولا لدى مؤسسات دوليه هامه وسخصيات اعتبارية فضلا عن حماس واضح من مجموعة رجال وسيدات الاعمال الذين حضروا أحد اجتماعات اللجنة.

وأضاف سليم أنه تم تكليف اللجنة من خلال مكاتب استشارية تابعة لها بعمل دراسات جدوى لمشروعات لها أولوية قصوى وتهم المصريين في الخارج بغرض المشاركه في دعم الاستثمار في مصر.