إخلاء مبنى في مطار ميونخ بألمانيا بسبب حادث أمني

أخلت السلطات الألمانية المبنى رقم 1 في مطار ميونيخ جنوب ألمانيا مؤقتا مساء الأربعاء بسبب حادث أمني.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إنه في حوالي الساعة 0430 مساء بالتوقيت المحلي، دخل شخص إلى المنطقة الأمنية من المنطقة العامة بالمطار. وتم إطلاق عملية بحث عن الشخص.

وفي أي مرة يدخل فيها شخص ما إلى المنطقة الأمنية دون تدقيقة، يتعين إخلاء مبنى الركاب، ثم يتم تفتيش المبنى وإعادة فتحه بعد ذلك. وفي النهاية لم يتم العثور على الشخص المطلوب.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الإغلاق تم رفعه مرة أخرى بعد حوالي ساعتين ونصف الساعة.

وبحسب الشرطة الاتحادية الألمانية، أثر الإجراء على حوالي ألفي شخص حيث يقل عدد المترددين على المبنى في المساء. ومع ذلك، كان هناك بعض التأخيرات.