الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات العنيفة في عدن

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عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء التصعيد العسكري في مدينة عدن جنوبي البلاد.

ودعا جوتيريش - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت- كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية.

وكانت مصادر طبية قد قالت في وقت سابق إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا إثر تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة في عدن مقر حكومة اليمن المعترف بها دوليا.

وبدأت أعمال العنف هذا الأسبوع عندما اتهم الانفصاليون، حزبا إسلاميا متحالفا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتواطؤ في هجوم صاروخي على عرض عسكري في المدينة الساحلية أسفر عن مقتل 36 شخصا.