 الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات العنيفة في عدن - بوابة الشروق
السبت 10 أغسطس 2019 10:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات العنيفة في عدن

أ ش أ
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 9:56 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 9:56 ص

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء التصعيد العسكري في مدينة عدن جنوبي البلاد.

ودعا جوتيريش - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت- كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية.

وكانت مصادر طبية قد قالت في وقت سابق إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا إثر تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة في عدن مقر حكومة اليمن المعترف بها دوليا.

وبدأت أعمال العنف هذا الأسبوع عندما اتهم الانفصاليون، حزبا إسلاميا متحالفا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتواطؤ في هجوم صاروخي على عرض عسكري في المدينة الساحلية أسفر عن مقتل 36 شخصا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك