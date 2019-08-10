الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن السيطرة على معسكرات في عدن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله -اليوم السبت- سيطرة قواته على عدة معسكرات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إن القوات التابعة للمجلس سيطرت على معسكرات اللواءين الثالث والرابع حماية رئاسية في عدن.

وأضاف في تغريدات على حسابه على موقع "تويتر"، أن القوات ذاتها سيطرت أيضا على معسكر بدر ومعسكر الدفاع الساحلي في عدن.

ولفت إلى أن اللواء فضل عبدالله باعش قائد قوات الأمن الخاصة في عدن، أعلن انضمامه التام هو والضباط والصف والأفراد للقوات المسلحة الجنوبية (الموالية للمجلس الانتقالي).

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي أن قوات الجيش الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن واستقراره ووحدته، واصفا ما يجري في عدن بأنه انقلاب.

ومنذ أيام تدور مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المتهم بتلقي الدعم من الإمارات، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقبل ساعات دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأطراف المتصارعة في عدن إلى وقف الأعمال القتالية واللجوء إلى طاولة الحوار.

ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي القوات الرئاسية بأنها موالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، فيما تنفي الحكومة اليمنية الشرعية هذه الاتهامات وتقول إن المجلس يسعى إلى الانقلاب العسكري على السلطات الشرعية بعدن على غرار ما قام به الحوثيون بصنعاء.