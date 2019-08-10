 تفينتي يهزم جرونينجين في الدوري الهولندي - بوابة الشروق
السبت 10 أغسطس 2019 9:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

تفينتي يهزم جرونينجين في الدوري الهولندي

د ب أ
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 9:23 م | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 9:23 م

فاز فريق تفينتي أنشيده على مضيفه جرونينجين 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الهولندي.

وسجل أهداف تفينتي كايتو ناكامورا في الدقيقة 55 و أيتور كانتالابييدرا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء وهاريس فوكيتش في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، فيما سجل هدف جرونينجين ريستو دوان في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من جرونينجين هما رامون لوندكفيست ومايك تي ويرك في الدقيقة 41 والأخيرة من الشوط الأول.

ورفع تفينتي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني ، وتوقف رصيد جرونينجين عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك