تفينتي يهزم جرونينجين في الدوري الهولندي

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فاز فريق تفينتي أنشيده على مضيفه جرونينجين 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الهولندي.

وسجل أهداف تفينتي كايتو ناكامورا في الدقيقة 55 و أيتور كانتالابييدرا في الدقيقة 70 من ركلة جزاء وهاريس فوكيتش في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، فيما سجل هدف جرونينجين ريستو دوان في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من جرونينجين هما رامون لوندكفيست ومايك تي ويرك في الدقيقة 41 والأخيرة من الشوط الأول.

ورفع تفينتي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني ، وتوقف رصيد جرونينجين عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.