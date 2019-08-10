الخارجية اليمنية تتهم المجلس الجنوبي بالانقلاب على الحكومة المعترف بها دوليا

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، في خبر عاجل أن الخارجية اليمنية تتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بالانقلاب على الحكومة المعترف بها دوليا.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، اليوم السبت، سيطرة قواته على عدة معسكرات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي القوات الرئاسية بأنها موالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، فيما تنفي الحكومة اليمنية الشرعية هذه الاتهامات وتقول إن المجلس يسعى إلى الانقلاب العسكري على السلطات الشرعية بعدن على غرار ما قام به الحوثيون بصنعاء.

وتدور مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي، خلفت عشرات القتلى والجرحى.