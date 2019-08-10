 مصرع وإصابة نحو 26 شخصا بإقليم باكستاني إثر هطول الأمطار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع وإصابة نحو 26 شخصا بإقليم باكستاني إثر هطول الأمطار

أ ش أ
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 6:34 م | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 6:34 م

لقى ستة أشخاص مصرعهم من بينهم رجل شرطي، فيما أصيب نحو 20 آخرين بجروح؛ جراء هطول الأمطار في إقليم "خيبر بختونخوا" الباكستاني.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت، أن انهيارا أرضيا ناجما عن الأمطار كان السبب وراء مصرع الشرطي، موضحة -نقلا عن هيئة التخفيف من آثار الكوارث في الأقاليم- أن الأمطار اجتاحت مدينتي "روالبندي" و"إسلام آباد"، ولا يزال الطقس معبأ بالغيوم بمدينة "بيشاوار"، والمناطق المتاخمة لها.

وأضافت أن مسئولي الهيئة وجهوا إدارات المقاطعات في المناطق المتضررة بإنقاذ الضحايا وتقديم المساعدة لهم، مشيرة إلى أن مئات السائحين واجهوا اختناقات مرورية؛ نظرًا لوجود عرقلة وانهيارات أرضية.

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