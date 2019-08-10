زعماء برلمانيون إيطاليون يبحثون سبل تسوية الأزمة السياسية

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يجتمع زعماء المجموعات البرلمانية في مقر مجلس النواب في روما، الثلاثاء المقبل، للمساعدة في تسوية الأزمة التي تواجه الحكومة الإيطالية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) مساء أمس الجمعة إن رئيس مجلس النواب، روبرتو فيكو حدد يوم الثلاثاء ظهرا (1000 بتوقيت جرينتش)، موعدا للاجتماع.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة البرلمانية في مجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل لهذا الغرض.

وتعد الاجتماعات مهمة لتحديد الخطوات المقبلة نحو انتخابات عامة مبكرة محتملة.

وأعلن حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه وزير الداخلية، ماتيو سالفيني أنه يعتزم المضي قدما في طرح اقتراح أمام مجلس الشيوخ لسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء المستقل، جوسيبي كونتي.

غير أنه للتصويت بشأن الاقتراح، سيتعين على النواب قطع إجازاتهم الصيفية.

وكان سالفيني قد أثار حالة من الفوضى في الائتلاف الحاكم الذي يضم حزبه "رابطة الشمال" وحزب "حركة 5 نجوم" الشعبوي أمس الأول الخميس بالإعلان عن خططه لإجراء انتخابات مبكرة.