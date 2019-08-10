سكاي نيوز عربية: قوات الحزام الأمني تستكمل سيطرتها على القصر الرئاسي في عدن

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن مراسلها، بأن قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، تستكمل سيطرتها على القصر الرئاسي في عدن بعد مفاوضات مع الجنود الذين كانوا بداخله.

ومنذ أيام تدور مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله -اليوم السبت- سيطرة قواته على عدة معسكرات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.